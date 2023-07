Marathonläufer Ekiru droht zehnjährige Doping-Sperre

Nach einer umfassenden Untersuchung der unabhängigen Integritätskommission (AIU) des Weltverbands World Athletics werden ihm vier Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen vorgeworfen, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß. Demnach ist der 31-Jährige nach seinen Siegen bei den Marathonläufen am 16. Mai 2021 in Mailand und am 26. November 2021 in Abu Dhabi positiv auf verbotene Substanzen getestet worden.