Mihambo: „Auf meinem Weg zum Erfolg Gutes tun“

München (dpa) - . Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo will sich auch künftig verstärkt ihrem sozialen Engagement widmen. „Ich komme selbst aus einer Familie, in der man nicht immer so viel Geld hatte. Deshalb kenne ich die Perspektive und weiß, wie es ist, so aufzuwachsen. Das ist nie verloren gegangen“, sagte die 29-Jährige von der LG Kurpfalz in einem Interview des „Münchner Merkur“ und der „TZ“ (Samstag). Dinge, die sie einmal berührt hätten, vergesse sie nicht. „Das hat mich auch dazu animiert, Politikwissenschaften zu studieren. Ich will mich einsetzen und meinen Beitrag leisten“, sagte die zweifache Weltmeisterin weiter.