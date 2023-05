Mihambo verschiebt Saisonstart nach Infekt

Mihambo konnte sich in den vergangenen beiden Jahren in Pliezhausen auf den krummen Strecken über 80 und 150 Meter über einen erfolgreichen Einstieg in die Wettkämpfe freuen und bedauert den Verzicht. Ihr Saisonstart ist nun für den 28. Mai in Rehlingen über 100 Meter geplant. Den ersten Weitsprung-Wettbewerb bestreitet Mihambo am 2. Juni beim Diamond-League-Meeting in Florenz.