Mihambo: Verständnis bei EM-Absage

Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper nannte einen EM-Start nach Platz drei über 60 Meter nicht in ihren Planungen für die kommenden Wochen. Die Sprinterin wird am kommenden Wochenende bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund dabei sein und plant danach noch einen Start bei einem Meeting in Birmingham. „Dann geht es wahrscheinlich wieder zum Training nach Florida“, sagte Lückenkemper. Sie hat sich dort einer Trainingsgruppe angeschlossen.