Mihambo zu Rassismus: „Summe der Mikroaggressionen“

Das Erlebte mache sehr viel mit dem Selbstwert. „Man wird in sich unsicher, fühlt sich nicht mehr frei, man selbst zu sein. Damit muss man lernen umzugehen und es wieder ablegen“, erklärte Mihambo. „Dazu sind viel Energie und viel Reflexionsarbeit nötig. Es ist wahnsinnig schade, dass so viele Menschen das erleben müssen. Auch heute noch“, sagte sie. Man sehe ja teilweise auch, wie rau der Umgangston in der Gesellschaft sei: „Es wäre wichtig, dass Menschen sich mehr darüber Gedanken machen, was Worte bewirken können.“