Mit Tipps von Oma zum Titel

FRÄNKISCH-CRUMBACH. Der in Fränkisch-Crumbach wohnende Hammerwerfer Sören Klose von der Eintracht Frankfurt hat sich am Sonntag bei den Deutschen Leichtathletik Meisterschaften in Kassel den Titel im Hammerwurf der Männer geschnappt. „Die Stimmung war super, das Wetter war super, es hat so viel Spaß gemacht. Es war alles mega“, freute sich der Eintracht-Athlet und kündigte eine ordentliche Party an. „Meine Familie ist hier, alle freuen sich, gleich gibt es hier bestimmt Bier ohne Ende.“