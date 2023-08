Nach Geburt ihres Kindes: Shaunae Miller-Uibo beim Istaf

Die Weltklasse-Läuferin werde mit ihrem Kind und ihrem Mann, dem estnischen Zehnkämpfer Maicel Uibo, am kommenden Sonntag nach Berlin kommen, wie die Veranstalter mitteilten. Bei den Weltmeisterschaften in Budapest war Miller-Uibo in der vergangenen Woche im Vorlauf ausgeschieden. „Mein Körper hat sich etwas verändert, aber ich fühle mich auch stärker. Es braucht Zeit, aber die wichtigste Botschaft ist: Wir kommen zurück!“, sagte sie im Anschluss.