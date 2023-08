Nach Sturzpech: Bol setzt sensationellen WM-Schlusspunkt

„Ehrlich gesagt war ich schon glücklich mit der Bronzemedaille, dann habe ich gemerkt, dass wir Silber gewinnen können und war am Ende geschockt von Gold“, sagte Bols an dritter Position laufende Teamkollegin Cathelijn Peeters. Durch das WM-Stadion in Budapest hallte im Moment von Bols Triumph am Sonntagabend ein Jubelsturm, der noch auf der anderen Seite der Donau zu hören gewesen sein dürfte.