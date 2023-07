Nominierungen: 70 bis 80 deutsche Leichtathleten zur WM

Mihambo und Doppel-Europameisterin Lückenkemper gehören ebenso wie Speerwurf-Europameister Julian Weber zu einer ersten Gruppe von Athleten, die an diesem Montag nominiert werden sollen. Dies kündigte Stein nach dem Abschluss der deutschen Meisterschaften in Kassel an. Alle hatten sich dort den Titel gesichert und die internationale Norm erfüllt, Mihambo ist als Titelverteidigerin ohnehin startberechtigt. Auch der neue 200-Meter-Rekordler Joshua Hartmann sowie die Diskuswerferinnen Kristin Pudenz und Shanice Craft sind sicher beim Saisonhöhepunkt in Ungarns Hauptstadt dabei.