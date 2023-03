Odenwälder glänzen im Steinstoßen

FRÄNKISCH-CRUMBACH. Fränkisch-Crumbach (red). Die Rasenkraftsportler des TV Fränkisch-Crumbach holen am vergangenen Wochenende bei der Deutschen Hallenmeisterschaft im Steinstoßen in der Werner-von Linde-Halle in München zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze.