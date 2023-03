Olympiasiegerin Mihambo ohne Weitsprung-Medaille bei EM

Mihambo muss auf ihre Siegpremiere in der Halle weiter warten. Bei Freiluft-Wettkämpfen triumphierte die Sportlerin von der LG Kurpfalz bereits bei Olympia, Weltmeisterschaften und EM. In diesem Jahr war es ihr bei der Jahresplanung möglich, sich gezielt auf die Titelkämpfe in der Halle vorzubereiten - doch bei dem nervenzehrenden Wettkampf ging sie leer aus. Jahres-Höhepunkt der Leichtathleten sind die Weltmeisterschaften im August in Budapest. Dort will Mihambo den dritten WM-Sieg nacheinander bejubeln.