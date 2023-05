Olympiasiegerin Mihambo peilt WM-Hattrick an

Die 29-Jährige hatte bei der WM im Juli vergangenen Jahres in Eugene in den USA ihren Titel von 2019 erfolgreich verteidigt. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist auch ihr Ziel bei den Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest. Die deutschen Meisterschaften finden zuvor am 8. und 9. Juli in Kassel statt. Am Freitag startet Mihambo beim Diamond-League-Meeting in Florenz in die Weitsprung-Saison.