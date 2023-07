Para-WM: Gold für „Tante Irmie“ und „Blade Runner“ Floors

Es gab auch zwei Enttäuschungen am Schlusstag. So blieb Léon Schäfer nach seinem Weitsprung-Sieg mit Weltrekord das Doppel-Gold verwehrt. Über 100 Meter der Unterschenkel-Amputierten wurde der 26-Jährige nach extrem spannendem Einlauf mit fünf Athleten innerhalb von 17 Hundertstelsekunden trotz persönlicher Bestzeit Dritter. Die Wattenscheiderin Katrin Müller-Rottgardt wurde in der Klasse der Sehbehinderten nach Rang zwei disqualifiziert, weil das Band mit Begleitläufer Noel Fiener vor der Ziellinie gelöst wurde.