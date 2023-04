Psychische Erkrankungen im Leistungssport: Ende des Stigmas?

An jedem OSP in Deutschland sind Sportpsychologinnen und Sportpsychologen, die den Athleten zur Seite stehen. Oft suchen die Sportler Hilfe in Situationen, in denen sie sich überfordert fühlen. Doch es gibt Grenzen. „Wenn ein Fall in den klinischen Bereich rutscht, dann muss ich ihn an einen Therapeuten weitergeben“, sagt Annika Weinkopf, Kooperationspartnerin des OSP Hamburg/Schleswig-Holstein. Als Sportpsychologin darf sie nicht therapeutisch tätig werden. „Die Hemmschwelle zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten zu gehen, ist noch hoch“, sagt die 30-Jährige.