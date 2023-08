„Realistisch sein“: DLV nominiert 75 Athleten für WM

Nach dem „Wechselbad der Gefühle“ in der Saison 2022 werde es nun ein Jahr vor den Olympischen Spielen darum gehen, „wieder im Weltmaßstab unsere Konkurrenzfähigkeit unter Beweis zu stellen“, sagte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner. Bei der WM 2022 hatte es mit zwei Medaillen so wenige wie noch nie für ein deutsches Team in der 39-jährigen Geschichte von Leichtathletik-Weltmeisterschaften gegeben.