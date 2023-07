Schlusstag der Para-WM: Überraschendes Gold für Bensusan

Die Doppel-Weltmeisterin von 2019, die inzwischen 30 Stunden pro Woche arbeitet und über 100 Meter in Paris nur Sechste geworden war, siegte am Abschlusstag der WM in 26,82 Sekunden mit 26 Hundertstel Vorsprung vor der Niederländer Kimberly Alkemda. Insgesamt ist es der vierte WM-Titel für die 32 Jahre alte Leverkusenerin, die bei Paralympics fünf Silbermedaillen gewann. Die in Südafrika geborene Bensusan hat ein gelähmtes Bein.