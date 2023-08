Speerwerfer Weber Dritter bei Meeting in Zürich

Hochspringer Tobias Potye kam nach dem starken Rang fünf in Ungarn diesmal auf nur auf Rang neun. Für den EM-Zweiten aus München reichte es nur zu übersprungenen 2,20 Metern. Sowohl Weber als auch Potye werden an diesem Sonntag beim traditionellen Leichtathletik-Meeting Istaf in Berlin starten. Nicht dabei sein wird Gina Lückenkemper, die Sprint-Europameisterin hatte ihre Saison wegen eines Virusinfekts vorzeitig beendet.