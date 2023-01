Sprinterin Burghardt: Von Stress im Erfolgsjahr 2022 erholt

Sie habe das Gefühl, „dass es Woche für Woche besser geht“, sagte die 28-Jährige vor dem Leichtathletik-Meeting in Karlsruhe, bei dem sie an diesem Freitag über 60 Meter antreten wird. „Ich glaube, es schaut ganz gut aus.“ Das Event soll ihr auch als Standortbestimmung vor den deutschen Hallenmeisterschaften am 18. und 19. Februar in Dortmund dienen, erklärte die Sportlerin aus Burghausen.