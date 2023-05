Top-Leichtathletik in Fränkisch-Crumbach: Die Hämmer fliegen

FRÄNKISCH-CRUMBACH. Hochleistungssport und Volksfeststimmung - darauf können sich fast schon traditionell die Zuschauer beim Hammerwurf-Meeting in Fränkisch-Crumbach freuen. Bei der 19. Auflage in der Betty-Heidler-Arena, dem alten Sportplatz in der Ortsmitte, kommen wieder die besten deutschen und internationalen Hammerwurf-Asse in den Odenwald. "Bei vielen Meetings sind die Hammerwerfer außen vor. Bei uns ist das anders: hier stehen sie voll im Mittelpunkt", sagt Meeting-Organisatorin Inga Falter. "Und deshalb kommen auch viele internationale Athleten immer wieder gerne her." In diesem Jahr sind es ein paar weniger, da beispielsweise die Norweger am Pfingstwochenende gleichzeitig ihre nationalen Meisterschaften austragen. "Es ist schade, dass zum Beispiel Elvind Hendriksen nicht dabei sein kann", sagt Falter.