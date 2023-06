Top-Leistungen bei heißen Temperaturen

Daniel Selig war der Beste im Block-Lauf der M13. Die 75 Meter sprintete er in 19,95 Sekunden, die 60 Meter Hürden brachte er in 10,31 Sekunden ins Ziel. 4,44 Meter wurden im Weitsprung gemessen, der Ball flog auf 44 Meter. Die 800 Meter entschied er in 2:34,40 Minuten. Jana Grulich sicherte sich im Block Wurf der W14 die Vizemeisterschaft. Sie erzielte in 13,72 Sekunden über 100 Meter ihre beste Leistung. Ebenfalls Zweite wurde Lara Sophie Balles im Block Wurf der W13. 11,55 Sekunden lief sie über 75 Meter.