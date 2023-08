Trotz Ausfällen: Leichtathleten wollen bei WM „performen“

Nach nur zwei Medaillen bei der WM in Eugene im vergangenen Jahr und einer erfolgreichen EM in München will das Team um Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper in Ungarns Hauptstadt überzeugen. „Wir wissen, wir gehen nicht in Bestbesetzung in diese Meisterschaft“, sagte Cheftrainerin Annett Stein, „aber die Athleten sind bis in jede Haarspitze motiviert. Wir freuen uns auf den Wettkampf.“