Was man zur Leichtathletik-WM wissen muss

Das hat noch mit der Corona-Pandemie zu tun. Weil die Olympischen Spiele in Tokio von 2020 auf 2021 verschoben wurden, rückte auch die WM in Eugene um ein Jahr auf 2022 nach hinten. 40 Jahre nach den ersten Weltmeisterschaften in Helsinki ist mit der WM in Budapest nun alles wieder im Rhythmus, 2024 folgen die EM in Rom und Olympia in Paris.