Weber schafft Heimsieg beim Istaf - Gute Leistungen nach WM

Der 29-Jährige warf in seiner Wahl-Heimat im vorletzten Versuch 84,09 Meter weit und sicherte sich damit in einem nicht top besetzten Feld den Erfolg. „Das war eine richtig gute Weite, wenn man überlegt, dass das der vierte Wettkampf in zehn Tagen ist. Alle sind müde“, sagte Weber im ZDF. „Aber das Publikum hier ist der Hammer. Da habe ich nochmal Gas gegeben und habe alles reingelegt.“ Den letzten Versuch ließ er aus und feierte dafür mit den Fans in der Kurve. Nach der medaillenlosen WM durften sich vor 34.500 Zuschauern auch andere deutsche Athletinnen und Athleten über gute Auftritte freuen.