Weitspringerin Luzolo bei WM-Premiere Neunte

Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Malaika Mihambo (29) konnte nach einer Verletzung nicht an der WM in Budapest teilnehmen. Ihre Nachfolge trat Europameisterin Ivana Vuleta an. Die 33-jährige Serbin schaffte zwei Sieben-Meter-Sprünge und mit 7,14 Metern die bislang beste Weite in dieser Saison. Silber holte die Amerikanerin Tara Davis-Woodhall mit 6,91 Metern, Bronze ging an die Rumänin Alina Rotaru-Kottmann mit 6,88 Metern.