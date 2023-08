Für Betty Will vom TV Wetzlar läuft es wieder rund

Betty, Rang zwei in der Gesamtwertung, Rang eins in der Hauptklasse der Frauen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung beim Stadtlauf in Gießen?

Was für ein Höhepunkt steht für Sie diese Saison noch an?

Ich plane, am Lahnparklauf teilzunehmen. Dieser Termin steht fest in meinem Kalender. Generell ist es aber so, dass ich nicht so viele Pläne für diese Saison hatte. Das hängt vor allem damit zusammen, dass ich von August bis Dezember des vergangenen Jahres mein Examen hatte. Dadurch habe ich logischerweise im Wintertraining viel verpasst. Das merke ich heute noch, und es fällt mir schwer, wieder in die Gänge zu kommen. In diesem Jahr war ich noch bei einem Rennen in Köln, da wurde ich bei einer starken Konkurrenz Sechste. Beim Lahnparklauf wird es dann wieder die Strecke über fünf Kilometer sein. Das ist die Disziplin, die ich aktuell am besten leisten kann.