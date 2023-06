Leichtathletik: Lisa Mayer will für Deutschland punkten

Lisa, was haben Sie zuallererst gedacht, als Sie von Ihrer Nominierung für die Team-EM erfahren haben? Ich habe mich sehr gefreut, so kann ich mich wie zuletzt beim Meeting in Bydgoszcz erneut auf internationaler Bühne messen und bin wie vergangenes Jahr in München erneut ein aktiver Teil der European Games. Natürlich ist es eine Ehre und Ansporn, für sein Land bei der Team-EM zu sprinten. Ich hatte dieses Gefühl ja schon zweimal, wobei ich einmal Ersatz war. Der besondere Reiz in Chorzow besteht darin, zuallererst auf die Platzierung zu schauen, und wie viele Punkte jeder für die Mannschaft holt.

Knapp vier Wochen sind seit Ihren 11,16 Sekunden bei „Fast Arms, Fast Legs“ in Wetzlar vergangen. Wie ging es Ihnen in der Zwischenzeit? Ich habe den einen Wettkampf in Bydgoszcz absolviert, war dort mit den 11,36 und Platz vier zufrieden. Zumal uns der Wind beim Lauf ins Gesicht geblasen hat. Die Trainingsblöcke sind intensiv, aber alle auf den Saisonhöhepunkt bei der WM in Budapest ausgerichtet. Nach Chorzow fahre ich noch zu einem Meeting in die Schweiz, dann laufen schon die letzten Vorbereitungen für die Deutschen Meisterschaften am 8. und 9. Juli in Kassel. Dort gibt es dann den nächsten Fingerzeig für Budapest.