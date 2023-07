Leichtathletik-Talente Schnorr und Marx lassen aufhorchen 

Sofia Schnorr von der LG Langgöns/Oberkleen erkämpft sich in der Jahresbestenliste 2022 über 2000 Meter in der Klasse W13 den zweiten Rang. (© Helmut Serowy)

Ein letztes Mal in diesem Jahr haben wir in die Jahresbestenliste von 2022 geblättert. Heute sind die Schüler und Schülerinnen an der Reihe.