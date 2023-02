Lisa Mayer traut sich in Dortmund den ganz großen Coup zu

Hallo, Lisa, Sie haben am Freitag nach den beiden Rennen in Berlin eine Kampfansage an Gina Lückenkemper gerichtet. Was haben Sie Ihr denn gesagt? Ach, wir haben nach dem Rennen darüber gesprochen, dass es doch die Generalprobe für Dortmund war. Gina, Alexandra Burghardt und ich, wir waren ja alle am Start. Da habe ich zu Gina gesagt: „Der Ausgang in Berlin hat mir nicht so gut gefallen”. Weil sie vor mir war. Am Samstag wird sich nichts geschenkt. Da setze ich alles dran, dass es für mich am besten ausgeht.

Wie beurteilen Sie Ihren Auftritt beim ISTAF in Berlin? Mein Trainer David Corell fanden eigentlich beide Rennen nicht schlecht, ich bin gut ins Laufen gekommen. Bei den Wettkämpfen davor habe ich meist zwischen 15 und 40 Metern an Boden verloren. Wobei ich nach wie vor sage, dass ich auf den ersten 30 Metern zu langsam bin. Das kann ich besser. Was ich fliegend gerade zeige auf den zweiten 30 Metern, ist schon sehr, sehr gut. Und ich weiß, dass ich unter 7,20 laufen kann. Ich habe es in den Beinen, es hat aber noch nicht zusammengepasst.

Was können Sie in der kurzen Zeit bis Dortmund dann noch verändern? Ganz ehrlich, Training ist das nicht mehr. Was diese Woche passiert, spielt sich mehr im Kopf ab. Ich muss den Schalter finden und das Selbstvertrauen haben, mich in diesen illustren Starterfeldern zu behaupten. Da hat mir die Wettkampfroutine gefehlt. Vielleicht habe ich mich beeindrucken lassen und war nicht hundertprozentig bei mir. Am Samstag will ich mit 110 Prozent Selbstvertrauen am Start stehen.

Sie sprechen es an, Sie sind nach Jahren der fehlenden Auftritte bei großen Events in der laufenden Hallensaison wieder mittendrin in der internationalen Sprint-Elite. Was ist das für ein Gefühl? Ich hatte das lange nicht mehr, die EM in München mal ausgeklammert. Aber so ein Staffelrennen ist doch was anderes als ein Einzelstart. Deshalb war und ist diese Hallensaison für mich enorm wichtig. Mich in diesen Feldern zu messen, ist toll. Und ich habe mich ja auch gut präsentiert, bin sehr zufrieden mit mir.

Also heißt es jetzt: mit Volldampf zur DM nach Dortmund und dann zwei Wochen später ab zur Hallen-EM? Im angesprochenen fliegenden Bereich nimmt mir Gina aktuell nicht viel ab. Das ist natürlich richtig, richtig cool zu merken, weil das ja ihre ganz große Stärke ist. Die Hallen-EM ist definitiv ein Ziel von mir in dieser Indoor-Saison. Ob sie nun in Istanbul stattfindet oder woanders, dieser bereits geführten Diskussion sind wir uns alle nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei bewusst. Da möchte ich auch ins Finale. Aber ich konzentriere mich jetzt absolut auf die Deutschen Meisterschaften und schiebe alles andere, was danach kommen kann, zur Seite. Das wäre vergeudete Energie.