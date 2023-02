Medaillen für Klaus Eckhardt und Thomas Förster

Klaus Eckhardt (Team Naunheim) gewinnt beim „Swim & Run“ in Darmstadt die Wertung der M65 (© )

Das Duo startet in Darmstadt mit einer starken Leistung in die Duathlon-Saison. Ein weiterer heimischer Teilnehmer kann nach einem Fehlstart am Ende doch noch stolz sein.