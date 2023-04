Pascal Brendels Fokus liegt auf Olympia

Pascal, Sie haben die erste Europameisterschaft erfolgreich bestritten und sind auf dem achten Platz gelandet. Der Sechskampf ist für Sie als deutscher Meister am Pferd eine Paradedisziplin. Wie war denn die Erfahrung, bei der Europameisterschaft teilzunehmen? Ich kenne das Umfeld bereits von der Weltmeisterschaft in Liverpool, das vielleicht vorweg. Von daher war es kein großer Unterschied zu meinen Erlebnissen damals, auch wenn es ein anderer Wettkampf ist als die Weltmeisterschaft. Also, es hat sich angefühlt wie in Liverpool und ich war auch mental genauso vorbereitet wie damals. Ich war aufgeregter als vor anderen Wettkämpfen, etwa auf nationaler Ebene, aber dennoch hatte ich Leute um mich herum, die ich kenne und die ich gewohnt bin. Das hilft dann natürlich auf jeden Fall am Anfang. Mit dem achten Platz bin ich zufrieden. Es war mein erstes Mal bei einer Europameisterschaft, von daher geht die Platzierung schon in Ordnung. Ich habe gemerkt, dass noch Luft nach oben ist. Den Aufschwung möchte ich jetzt nutzen, um für nächstes Jahr noch besser zu werden. Am Pferd lief es bei mir am besten. Ich würde aber sagen, dass ich im Mehrkampffinale am Barren eine bessere Leistung hätte erzielen können. Genauso in der Qualifikation. Da hätte ich die Performance am Boden besser gestalten können.

Ihr Bundestrainer Valeri Belenki hat nach dem Turnier voller Lob über Sie folgendes geäußert: „Ein neuer Star ist geboren“. Im gleichen Atemzug sagt Ihr Coach, dass Sie als Sportler eine große Zukunft vor sich habenWas sagen Sie als Turner denn dazu? Spornt Sie das an oder erhöht das den persönlichen Druck? Es ist natürlich wahnsinnig schön, so etwas zu hören, aber ich weiß ehrlich gesaqgt nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Mir ist das nicht egal, auf keinen Fall. Aber ich bilde mir nicht unbedingt darauf etwas ein. Ich bleibe auf dem Boden der Tatsachen und mache weiter mein Programm.