Pfingstläufer lassen im Fohnbachtal Streckenrekorde purzeln

Beim Pfingstlauf über zehn Kilometer in Krofdorf-Gleiberg führt der Gesamt-Dritte und Hauptklassen-Sieger Simon Mussie vom Team Naunheim (r.) die Spitzengruppe an. Teamkollege Jannis Janson (2.v.l.) erreicht als Fünfter den dritten Rang in der M30. (© Helmut Serowy)