Sophia Volkmer verpasst das EM-Finale nur um Hundertstel

Sophia Volkmer vom TV Wetzlar geht über 800 Meter bei der U23-EM für Deutschland an den Start und verpasst das Finale nur denkbar knapp (© imago/Beautiful Sports)

Die Dutenhofenerin gibt in ihrem Lauf alles, muss am Ende aber mit der Enttäuschung zurechtkommen. Dabei ist am Ende sogar noch Pech hinzukommen.