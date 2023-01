Sprinterin Lisa Mayer läuft schnell und fühlt sich bestätigt

KARLSRUHE/WETZLAR. Für ganz vorne reichte es in einem erlesenen Feld zwar nicht, aber Lisa Mayer konnte mit ihrer Vorstellung beim Leichtathletik-Hallenmeeting in Karlsruhe alles in allem zufrieden sein. Mit 7,25 Sekunden belegte die Staffel-Europameisterin vom Sprintteam Wetzlar im Finale über 60 Meter Platz fünf und distanzierte dabei unter anderem ihre deutsche Teamkollegin Alexandra Burghardt (Achte in 7,31 Sekunden).