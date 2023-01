Team Naunheim lockt Läufer mit fetten und hungrigen Drachen

"Hier findet der Läufer alles, was Trailrunner lieben", preisen die Organisatoren ihr neues Event an. Die Läufe führen durch eine Mittelgebirgslandschaft mit fantastischen Ausblicken über die Lahn-Dill-Berge und das Gleiberger Land mit seinen Burgen und Vulkanschloten, urigen Fachwerkdörfern, tiefen Wäldern und romantischen Wiesentälern. In die Strecke sind viele abenteuerliche und technisch anspruchsvolle Single-Trails, knackige Up-Hill- und rasante Down-Hill-Passagen eingebunden.