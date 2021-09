90 Teilnehmer beim TSG-Lauf

Jetzt teilen:

WEHRHEIM - Es geht wieder "rund" bei der TSG Wehrheim. Nach einem Jahr coronabedingter Pause veranstaltet die Leichtathletik-Abteilung am heutigen Freitag, 24. September, wieder ihren Sponsorenlauf. Los geht's um 17 Uhr auf der Sportanlage "Oberloh". Ziel ist es, innerhalb von 80 Minuten möglichst viele Runden zu drehen. Zuvor haben sich die Teilnehmer "Sponsoren" gesucht. Das können Freunde, die eigene Familie, der Metzger um die Ecke oder auch eine Firma sein, die sich bereit erklärt haben, einen bestimmten Betrag pro absolvierte Runde zu zahlen. Natürlich ist auch ein zuvor ausgemachter "Festbetrag" möglich. Der Start erfolgt für alle Teilnehmer gemeinsam. Dann läuft jeder sein eigenes Tempo. Natürlich ist auch Walking erlaubt und Gehpausen zwischendurch dürfen ebenfalls eingelegt werden. Für Getränke während des Laufes ist gesorgt. Wer sich ganz kurzfristig für eine Teilnahme entscheidet, ist natürlich ebenfalls herzlich willkommen. Alle Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor dem Start im Oberloh-Stadion einfinden, um die die Startnummern abholen zu können. "Wir freuen uns, dass der Sponsorenlauf nach einem Jahr Pause wieder stattfinden kann. Bisher haben rund 90 Teilnehmer ihr Kommen zugesagt. Das ist eine ganz tolle Resonanz. Der Erlös der Veranstaltung kommt komplett unserer Abteilung zugute. Wir benötigen einige neue Wurfgeräte wie Speere. Auch eine neue Stabhochsprungplane steht auf der Einkaufsliste und die Arbeit in der Jugendabteilung soll unterstützt werden", so LA-Abteilungsleiterin Anette Fröhlich.