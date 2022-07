Ader siegt imSiebenkampf

Jetzt teilen:

SCHRIESHEIM - Nur zwei Wochen nach ihrem Auftritt beim Thorpe Cup, dem Länderkampf der Mehrkämpfer zwischen den USA und Deutschland in Dallas/Texas, absolvierte Leichtathletin Nicola Ader am vergangenen Wochenende schon wieder einen Siebenkampf. Die 24-jährige Athletin der TG Rimbach wollte zusammen mit ihren beiden Vereinskameradinnen Marit Meyenborg und Angelika Langer bei den Hessischen Mehrkampfmeisterschaften in Darmstadt neben dem Einzel- auch den Mannschaftstitel gewinnen. Allerdings verhinderte eine Corona-Infektion Langers Start, und so sicherte sich Ader mit 5327 Punkten souverän den Einzeltitel vor ihrer Konkurrentin Juliane Kratz vom TV Gelnhausen (4602 Punkte).

Auch Meyenborg zeigte bei den Titelkämpfen eine gute Leistung und stellte bei einer Gesamtpunktzahl von 3409 mit 1,53 m im Hochsprung und 31,74 m mit dem Speer jeweils neue persönliche Bestleistungen auf. Allerdings zog sich Meyenborg beim Weitsprung eine Oberschenkelverletzung zu und konnte die 800-Meter-Distanz nicht zu Ende laufen. Am Ende blieb der Südhessin ein guter sechster Platz.