Amerikanerin McLaughlin: Weltrekord über 400 Meter Hürden

Sydney McLaughlin überquert die Ziellinie auf ihrem Weg zu einem neuen Weltrekord im 400-Meter-Hürdenlauf der Frauen bei den US-Leichtathletikmeisterschaften. (Bild: dpa) (Foto: Chris Pietsch/The Register-Guard via AP/dpa)

Jetzt teilen:

Tokio - Die Amerikanerin Sydney McLaughlin hat ihren Weltrekord über die 400 Meter Hürden noch einmal verbessert. Die 22 Jahre alte Leichtathletin gewann nach Angaben des Weltverbandes bei den US-Meisterschaften in Eugene in 51,41 Sekunden. Damit verbesserte die Olympiasiegerin ihre eigene Bestmarke von den Spielen im Tokio im vergangenen Jahr nochmals. Damals hatte McLaughlin in 51,46 Sekunden die Goldmedaille gewonnen und ihre vorherige Bestmarke das erste Mal selbst unterboten.

© dpa-infocom, dpa:220626-99-802049/2