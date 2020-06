"Auch David Storl kann kommen"

Thomas Penzlin, Trainer und Abteilungsleiter der HTG-Leichtathleten, ist "Herr im Ring" der nagelneuen Anlage, die auf dem Vereinsgelände am Niederstädter Weg entstanden ist. Der Verein aus der Kurstadt hat somit die einzige Anlage im gesamten Kreis, auf der Hammerwurf-Wettkämpfe durchgeführt werden können. Foto: kie

HOCHTAUNUS (kie). "Alles neu macht der Mai". Der Titel dieser Volksweise des Lehrers Herrmann Adam von Kamp aus dem Jahr 1829 trifft auch bestens auf eine Sportanlage der HTG Bad Homburg zu. So können sich die Leichtathleten aus der Kurstadt über zwei nagelneue Anlagen freuen. Genauer gesagt sind es die Techniker, die hinter dem Sportzentrum am Niederstedter Weg in den Disziplinen Kugelstoßen, Diskus- und Hammerwerfen auf die Jagd nach neuen Bestweiten gehen können.

Dort gab es bereits Trainings- und auch Wettkampfmöglichkeiten für die Werfer, die zuletzt am 25. Mai 2018 auch für einen größeren Wettkampf genutzt wurden. Damals ermittelte die Leichtathletik-Region Rhein-Main, dazu gehören neun Kreise vom Rheingau/Taunus über Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach/Hanau bis nach Gelnhausen/Schlüchtern, ihre "Regio-Titelträger". Nachdem nun Bad Homburg den Zuschlag für das WTA-Tennisturnier erhalten hatte, entstanden im Kurpark drei neue Tennis-Plätze und auf dem HTG-Gelände zwei Trainingsplätze für das internationale Frauen-Turnier. Dafür mussten die beiden bisherigen Wurf-Ringe entfernt werden und entstanden um 180 Grad gedreht am anderen Ende des Geländes neu.

"Dadurch haben wir zwei komplett neue Ringe erhalten, die wir bereits im März bestellt haben. Durch die langen Lieferzeiten ging es mit dem Bau dann aber erst Anfang Mai los. Bis der Beton gegossen, die Bodenhülsen für das Fangnetz gesetzt und die Ringe fixiert waren, hat es dann nochmals ein paar Tage gedauert. Die neue Anlage hätte dann eigentlich noch im Mai mit den Regional-Einzelmeisterschaften eingeweiht werden sollen. Doch die Titelkämpfe wurden wegen der Corona-Krise gestrichen", berichtet Thomas Penzlin, Trainer und Abteilungsleiter der HTG-Leichtathleten. Rund 2000 Euro hat der Umbau gekostet, wobei der Betrag nicht die Abteilungskasse belastet, sondern vom Hauptverein übernommen wurde.

Der neue Ring fürs Diskus- beziehungsweise Hammerwerfen ist somit aktuell auch die einzige Anlage im Hochtaunuskreis, auf der Hammerwurf-Wettkämpfe durchgeführt werden können. Gilt es hier doch, besonders strenge Anforderungen an die Sicherheit einzuhalten. Zwar gibt es noch bei der TSG Wehrheim einen regelkonformen Wurfkäfig, doch der Rasenplatz auf dem "Oberloh" darf wegen der Nutzung durch die Fußballer weder im Training noch im Wettkampf fürs Hammerwerfen verwendet werden.

"Wir spielen durchaus mit dem Gedanken, noch in diesem Jahr einen Wettkampf auf der neuen Anlage durchzuführen. Mit dem Hammer sind Würfe bis 50 Meter problemlos möglich, wer genau mittig wirft, kann hier auch 70 Meter markieren. Beim Kugelstoßen könnte auch David Storl vorbeikommen. Weiten deutlich über 20 Meter sind kein Problem", verrät Penzlin, der in Eigenregie noch starke LED-Strahler oben am Gestänge des Käfigs montiert hat. Damit kann die Anlage dann auch in den dunklen Herbst- und Wintermonaten am Abend problemlos fürs Training genutzt werden.

"Wir sind absolut zufrieden. Für die Werfer gibt es genug Platz in alle Richtungen. Mal abwarten, was es von Verbands-Seite noch an Bedarf für Nachholtermine gibt. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet", so Penzlin abschließend.