Bundeskader-Athleten sind gut drauf

HOCHTAUNUS (kie). Masse und reichlich Klasse gab es bei der "Laufgala" in Pfungstadt, die ihrem Namen alle Ehre machte. Bei den Männern gingen bei den 800 Metern über 60 Starter auf Sekundenhatz. Auf der 1500-Meter-Distanz waren es weit über 50 Mittelstreckler. Aber auch die Frauen-Rennen war gut besucht. Nahezu 30 Läuferinnen über 800 Meter sieht man eher selten. Durch Gäste aus Belgien, Dänemark, der Schweiz, Polen, Frankreich und Großbritannien hatte die bestens organisierte Veranstaltung dann auch einen internationalen Touch.

Vor den Augen diverser Bundestrainer konnten sich auch zwei Läufer aus dem Taunus bestens in Szene setzen. Okai Charles (Königsteiner LV) sollte eigentlich schon beim Burg-Meeting in Königstein über 400 Meter seinen Einstieg in die Freiluft-Saison geben, doch leichte muskuläre Probleme machten dem U18er noch einen Strich durch die Rechnung. Jetzt wurde es in Pfungstadt über 800 Meter im sechsten von acht Zeitläufen ernst. Charles ging das Rennen ziemlich flott an. Auf der Zielgeraden wurden dann die Beine merklich schwerer, doch der Bundeskader-Athlet biss sich durch, lieferte als Vierter seiner Klasse (U18) mit hervorragenden 1:55,81 Minuten eine persönliche Bestzeit und ist aktuell die Nummer acht in Deutschland. Zum 14 Jahre alten Kreisrekord von Felix Plinke (damals Usinger TSG), der damals in Wattenscheid 1:54,80 Minuten markierte, fehlte lediglich rund eine Sekunde. Im Laufe der Saison dürfte es für den hochgewachsenen KLVler kein Problem sein, die Rekordmarke zu knacken. Das schnellste Rennen des Tages wurde erst auf den letzten Metern entschieden. Christoph Kessler (LG Region Karlsruhe) setzte sich in der neuen deutschen Jahresbestzeit von 1:47,28 Minuten hauchdünn gegen Dennis Biederbick (LG Eintracht Frankfurt/1:47,32 min.) durch.

Auch über 1500 Meter ging es verdammt flott zur Sache. In jedem der vier Läufe sorgten Tempomacher für die entsprechende "Pace". Max Grabosch (ebenfalls KLV) ist sonst eher ein Spezialist auf den längeren Strecken wie 3000 oder 5000 Meter. Nun war der Kreisrekordler über 10000 Meter (30:19,20 Minuten) Minuten auf der 1500-Meter-Unterdistanz am Start. Der U20er stellte mit ganz starken 3:54,85 Minuten eine neue Bestzeit und verfehlte einen "Uralt-Kreisrekord" nur knapp. Vor ziemlich genau 40 (!) Jahren lief Thomas Burkhardt (HTG Bad Homburg) in Frankfurt hochklassige 3:53,03 Minuten. Bundeskaderathlet Grabosch befindet sich jedoch noch in seinem ersten Jahr bei den U20ern und hat somit auch noch 2021 die Möglichkeit, die Rekordmarke zu unterbieten. Im A-Lauf blieben zwei Athleten unter der internationalen Top-Marke von 3:40 Minuten. Josh Lay (GBR) hielt mit starken 3:38,75 Minuten Markus Probst (TV Wattenscheid/3:39,74 Minuten) knapp auf Distanz.