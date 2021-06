Christoph Schrick darf liefern, Homiyu Tesfaye muss liefern

Jetzt teilen:

PFUNGSTADT/DARMSTADT - Bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten am Wochenende in Braunschweig gehen zwei Südhessen an den Start, deren Ausgangsposition unterschiedlicher kaum sein könnte. Auf der einen Seite tritt Homiyu Tesfaye an, um sich das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio zu sichern. Der Mittelstreckler des TSV Pfungstadt muss sich dabei über 1500 Meter steigern, um die Norm hierfür zu erfüllen. Mit seinen 3:37,90 Minuten vom vergangenen Wochenende in Pfungstadt liegt er noch knapp drei Sekunden über der geforderten Zeit.

Da noch kein deutscher Läufer bisher die 3:35,00 Minuten unterboten hat, könnte das Rennen entgegen sonstiger Meisterschaftstaktik ein schnelles werden und somit Tesfaye in die Karten spielen.

Ganz anders sehen die Vorzeichen im selben Wettbewerb für Christoph Schrick (ASC Darmstadt) aus. Der U 20-Jugendliche ist bereits für die Junioren-Europameisterschaft seiner Altersklasse qualifiziert und hat nur ein Ziel: „Ich möchte taktische Erfahrungen für die EM sammeln. Außerdem möchte ich Spaß haben bei meiner ersten deutschen Meisterschaft der Aktiven.“ Wenn dabei eine weitere Steigerung seiner Bestzeit aus der Vorwoche von 3:46,62 Minuten herausspringt, wäre sogar noch die Qualifikation für die Junioren-Weltmeisterschaft möglich.