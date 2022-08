Deutsche 4x400 Meter-Staffel wird Fünfte

Alica Schmidt in einem Staffel-Rennen in Aktion. (Bild: dpa) (Foto: Soeren Stache/dpa)

München - Die deutsche 4x400-Meter-Staffel der Frauen hat im Finale der Leichtathletik-EM in München den fünften Platz belegt.

Luna Thiel, Mona Mayer, Alica Schmidt und Carolina Krafzik kamen am Samstag in 3:26,09 Minuten ins Ziel. Schlussläuferin Femke Bol führte die niederländische Staffel in 3:20,87 Minuten zum Sieg. Für Bol ist es das dritte EM-Gold nach den beiden über 400 Meter und 400 Meter Hürden.

Die deutsche Männer-Staffel über 4x400 Meter mit Marvin Schlegel, Patrick Schneider, Marc Koch und Manuel Sanders erreichte in 3:02,51 Minuten den siebten Rang. EM-Gold sicherte sich Großbritannien in 2:59,35 Minuten vor Titelverteidiger Belgien (2:59,49) und Frankreich (2:59,64).

