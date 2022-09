Einmal Silber und Bronze

Jetzt teilen:

HÜNFELD - Hünfeld (fey). Optimale Temperaturen herrschten am vergangenen Sonntag in Hünfeld bei den Hessischen Leichtathletik-Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren. In diesem Jahr zweigeteilt, standen lediglich die Sprints und Läufe sowie das Kugelstoßen auf dem Programm.

Während normalerweise ein Stadion sechs bis acht Sprintgeraden aufweist, waren es in Hünfeld nur vier. Gerade genug für die Läufer der M50, in denen Thomas Käppeler vom TV Groß-Gerau an den Start ging. Über die 100 m bedeuteten 13,26 sek Bronze, Silber gab es über die 200 m in 27,55 sek. "Mit den Platzierungen bin ich absolut zufrieden, die Zeiten sind nach Corona noch deutlich verbesserungsfähig", sagte Käppeler nach den Wettkämpfen.

Die LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt musste mangels Konkurrenz alleine den Kampf gegen die Uhr antreten. Hans Sammet lief in der M70 die 100 m in 15,37 sek, die 200 m in exakt 33 Sekunden. Teamkollege László Ertl wurde über die 400 m der M75 in 1:47,69 min gestoppt. 4:30,49 min benötigte er über die 800 m. Ebenfalls einen Doppelstart absolvierte in der W70 Marion Ertl, die über 100 m 17,58 sek spurtete und über die 200 m in 39,29 sek ins Ziel kam.