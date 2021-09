Endlich wieder ein Volkslauf

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS - Es wird endlich wieder gelaufen. Der MTV Kronberg beweist "Mut zur Lücke" und richtet an diesem Sonntag seinen bereits 41. "Altkönig Volkslauf" aus. Wahrlich keine Selbstverständlichkeit, nachdem im Kreis Laufveranstaltungen reihenweise gestrichen beziehungsweise abgesagt wurden. Zuletzt der "Run After work" in Bad Homburg, der Oberstedter Mühlenlauf und der eigentlich auf Anfang Oktober terminierte Kurparklauf in Bad Homburg.

Nachdem das Gesundheitsamt "grünes Licht" gegeben hatte, liefen die Planungen beim MTV Kronberg auf Hochtouren. Jetzt ist es endlich soweit, wenn am Sonntag, 26. September, die Freunde der längeren Distanzen, unter Beachtung der entsprechenden Hygiene-Auflagen, die zehn oder 20 Kilometer langen Runden durch den Taunus in Angriff nehmen können. Los geht es ab 9.30 Uhr auf dem Sportplatz "Schülerwiesen". Wegen der Corona-Situation ist in diesem Jahr jedoch ein Start nur mit einer Online-Voranmeldung über www.mtv-kronberg.de möglich. Zudem kommt die "3G-Regel" zur Anwendung. Alle weiteren Informationen rund um die Strecke, die genaue Ausschreibung und die nötigen Formulare zur Teilname sind auf der Internetseite des Vereins abrufbar.

Die Veranstalter möchten zudem darauf hinweisen, dass Begleitpersonen und Zuschauer nicht erlaubt sind. Zugang zum Sportgelände gibt es nur für vorangemeldete Läufer.