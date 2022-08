European Championships: Zeitplan, TV-Übertragung, Teilnehmer

Der Mainzer Zehnkämpfer Niklas Kaul macht sich Hoffnungen auf eine Medaille. Foto: dpa

MÜNCHEN - Es ist das größte Multisportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972: Am Donnerstag starten in München die European Championships. Vom 11. bis 21. August werden die kontinentalen Sieger in neun Sportarten gesucht. Wann stehen die Entscheidungen an? Wo laufen die Europaspiele im TV? Und welche Athleten aus der VRM-Region sind am Start? Ein Überblick.

Donnerstag, 11. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Turnen

17.53 Uhr - Mehrkampf Frauen (Qualifikation: 10 Uhr)

Freitag, 12. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Radsport - Bahn

16.30 Uhr - Mannschaftsverfolgung Frauen, Finals

16.45 Uhr - Mannschaftsverfolgung Männer, Finals

17.19 Uhr - Teamsprint Frauen, Finals

17.29 Uhr - Teamsprint Männer, Finals

17.47 Uhr - Scratch 10km Frauen, Finals

18.15 Uhr - Punktefahren 40km Männer, Finale

BMX Freestyle

15.15 Uhr - Park Frauen, Finale

Triathlon

17.15 Uhr - Elite Frauen

Starter aus der VRM-Region:

Samstag, 13. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Turnen

14.00 Uhr - Team Frauen, Finale

Radsport - Bahn

17.58 Uhr - Einzelzeitfahren 500m Frauen, Finals

18.22 Uhr - Einerverfolgung Frauen, Finale

19.25 Uhr - Einerverfolgung Männer, Finale

19.46 Uhr - Ausscheidungsfahren Frauen, Finale

20.14 Uhr - Scratch 15km Männer, Finale

BMX Freestyle

19.00 Uhr - Park Männer, Finale

Rudern

10.55 Uhr - Festsitz-Einer Männer (Para), A-Finale

11.09 Uhr - Festsitz-Einer Frauen (Para), A-Finale

11.29 Uhr - Leichtgewichts-Doppelvierer Männer, A-Finale

11.44 Uhr - Zweier Frauen, A-Finale

12.01 Uhr - Zweier Männer, A-Finale

12.16 Uhr - Vierer Frauen, A-Finale

12.31 Uhr - Vierer Männer, A-Finale

12.47 Uhr - Doppelvierer Frauen, A-Finale

13.03 Uhr - Doppelvierer Männer, A-Finale

13.19 Uhr - Doppelzweier Frauen, A-Finale

13.36 Uhr - Achter Männer

Sportklettern

16.00 Uhr - Lead Frauen, Finale

17.30 Uhr - Bouldern Männer, Finale

Triathlon

16.00 Uhr - Elite Männer

Starter aus der VRM-Region:

Sonntag, 14. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Turnen

14.30 Uhr - Sprung Frauen

15.17 Uhr - Stufenbarren Frauen

16.05 Uhr - Schwebebalken Frauen

16.53 Uhr - Boden Frauen

Radsport - Bahn

19.11 Uhr - Punktefahren 25km Frauen, Finale

19.50 Uhr - Sprint Männer, Finals

20.06 Uhr - Ausscheidungsfahren Männer, Finale

Radsport - Straße

10.15 Uhr - Rennen, Männer, Start in Murnau

Rudern

10.52 Uhr - Leichtgewichts-Zweier Männer, A-Finale

11.03 Uhr - Leichtgewichts-Zweier Frauen, A-Finale

11.20 Uhr - Leichtgewichts-Einer Männer, A-Finale

11.36 Uhr - Leichtgewichts-Einer Frauen, A-Finale

11.52 Uhr - Doppel-Zweier Mixed, A-Finale

12.09 Uhr - Vierer mit Steuermann/-frau Mixed, A-Finale

12.26 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Männer, A-Finale

12.43 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Frauen, A-Finale

12.59 Uhr - Doppelzweier Männer, A-Finale

13.14 Uhr - Leichtgewichts-Doppelvierer Frauen, A-Finale

13.30 Uhr - Einer Frauen, A-Finale

13.48 Uhr - Achter Frauen, A-Finale

14.03 Uhr - Einer Männer, A-Finale

Sportklettern

16.00 Uhr - Bouldern Frauen, Finale

18.45 Uhr - Lead Männer, Finale

Triathlon

18.00 Uhr - Mixed Relay

Montag, 15. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Leichtathletik

10.30 Uhr - Marathon Frauen

11.30 Uhr - Marathon Männer

20.38 Uhr - Kugelstoßen Frauen

20.58 Uhr - Kugelstoßen Männer

21.48 Uhr - 10 000 m Frauen

Radsport - Bahn

16.41 Uhr - Einzelzeitfahren 1km Männer, Finale

17.25 Uhr - Sprint Frauen, Finals

18.09 Uhr - Omnium Frauen Punktefahren 20km 4/4

18.45 Uhr - Omnium Männer Punktefahren 20km 4/4

Sportklettern

16.38 Uhr - Speed Frauen, Finale

16.41 Uhr - Speed Männer, Finale

Tischtennis

19.20 Uhr - Mixed, Finale

Starter aus der VRM-Region:

Dienstag, 16. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Leichtathletik

08.30 Uhr - 35 km Gehen Männer

08.30 Uhr - 35 km Gehen Frauen

20.27 Uhr - Weitsprung Männer

21.02 Uhr - Diskuswurf Frauen

21.08 Uhr - 5000 m Männer

21.35 Uhr - Zehnkampf Männer, 1500 m

22.15 Uhr - 100 m Männer

22.25 Uhr - 100 m Frauen

Radsport - Bahn

16.50 Uhr - Madison 30 km Frauen, Finale

17.35 Uhr - Keirin Frauen, Finals

17.53 Uhr - Keirin Männer, Finals

18.11 Uhr - Madison 50 km Männer, Finale

Teilnehmer aus der VRM-Region:

Mittwoch, 17. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Leichtathletik

20.00 Uhr - Stabhochsprung Frauen

20.15 Uhr - Dreisprung Männer

21.05 Uhr - Hammerwurf Frauen

21.43 Uhr - 400 m Männer

22.02 Uhr - 400 m Frauen

22.22 Uhr - 110m Hürden Männer

Radsport - Straße

14.00 Uhr - Einzelzeitfahren Frauen (Ziel in Fürstenfeldbruck)

17.30 Uhr - Einzelzeitfahren Männer (Ziel in Fürstenfeldbruck)

Sportklettern

17.00 Uhr - Bouldern & Lead Frauen, Finale Lead

Starter aus der VRM-Region:

Donnerstag, 18. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Turnen

17.07 Uhr - Mehrkampf Männer

Leichtathletik

20.05 Uhr - Hochsprung Männer

20.10 Uhr - Hammerwurf Männer

20.58 Uhr - Weitsprung Frauen

21.05 Uhr - 1500 m Männer

21.25 Uhr - 5000 m Frauen

21.55 Uhr - Siebenkampf Frauen, 800m

Sportklettern

17.00 Uhr - Bouldern & Lead Männer, Finale Lead

Tischtennis

18.10 Uhr - Doppel Männer, Finale

19.00 Uhr - Doppel Frauen, Finale

Freitag, 19. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Kanu

14.22 Uhr - K4 1000 m Männer, A-Finale

14.31 Uhr - K2 1000 m Frauen, A-Finale

14.47 Uhr - C2 1000 m Männer, A-Finale

15.02 Uhr - C1 500 m Frauen, A-Finale

15.16 Uhr - K1 500 m Männer, A-Finale

16.06 Uhr - VL3 200 m Frauen (Para), Finale

16.11 Uhr - VL3 200 m Männer (Para), Finale

16.16 Uhr - VL2 200 m Frauen (Para), Finale

16.21 Uhr - VL2 200 m Männer (Para), Finale

16.26 Uhr - VL1 200 m Frauen (Para), Finale

16.31 Uhr - VL1 200 m Männer (Para), Finale

Leichtathletik

20.20 Uhr - Diskuswurf Männer

20.45 Uhr - 1500 m Frauen

20.55 Uhr - Dreisprung Frauen

21.00 Uhr - 3000 m Hindernis Männer

21.20 Uhr - 200 m Männer

21.45 Uhr - 400 m Hürden Frauen

22.00 Uhr - 400 m Hürden Männer

22.22 Uhr - 200 m Frauen

Radsport - Mountainbike

17.00 Uhr - Cross-Country Männer

Starter aus der VRM-Region:

Samstag, 20. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Beachvolleyball

17.00 Uhr - Spiel um Bronze Frauen

18.30 Uhr - Finale Frauen

Kanu

12.51 Uhr - C1 1000 m Männer, A-Finale

13.00 Uhr - K1 1000 m Männer, A-Finale

13.16 Uhr - K2 500 m Frauen, A-Finale

13.30 Uhr - C2 500 m Frauen, A-Finale

13.45 Uhr - K4 500 m Männer, A-Finale

14.20 Uhr - K1 200 m Frauen, A-Finale

14.28 Uhr - C1 200 m Männer, A-Finale

14.35 Uhr - K2 200 m Männer, A-Finale

15.52 Uhr - C1 5000 m Männer, Finale

16.25 Uhr - K1 5000 m Männer, Finale

17.05 Uhr - K1 5000 m Frauen, Finale

17.45 Uhr - C1 5000 m Frauen, Finale

Turnen

14.45 Uhr - Team Männer

Leichtathletik

08.30 Uhr - 20 km Gehen Männer

10.15 Uhr - 20 km Gehen Frauen

20.05 Uhr - Stabhochsprung Männer

20.15 Uhr - 800 m Frauen

20.25 Uhr - Speerwurf Frauen

21.15 Uhr - 4×400 m Staffel Männer

21.45 Uhr - 4×400 m Staffel Frauen

22.13 Uhr - 3000 m Hindernis Frauen

Radsport - Mountainbike

12.00 Uhr - Cross-Country Frauen

Sonntag, 21. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Beachvolleyball

ab 11.00 Uhr - Halbfinale Männer

16.00Uhr - Spiel um Bronze Männer

17.30Uhr - Finale Männer

Kanu

09.06 Uhr - KL3 200 m Frauen (Para), Finale

09.11 Uhr - KL3 200 m Männer (Para), Finale

09.16 Uhr - KL2 200 m Frauen (Para), Finale

09.21 Uhr - KL2 200 m Männer (Para), Finale

09.26 Uhr - KL1 200 m Frauen (Para), Finale

09.31 Uhr - KL1 200 m Männer (Para), Finale

11.06 Uhr - K1 1000 m Frauen, A-Finale

11.15 Uhr - K2 1000 m Männer, A-Finale

11.30 Uhr - C1 500 m Männer, A-Finale (B-Finale: 10.45 Uhr)

11.44 Uhr - C2 200 m Frauen, A-Finale

11.58 Uhr - C2 200 m Männer, A-Finale

12.12 Uhr - K2 200 m Frauen, A-Finale

13.21 Uhr - K1 500 m Frauen, A-Finale (B-Finale: 12.59 Uhr)

13.29 Uhr - C2 500 m Männer, A-Finale

13.43 Uhr - K2 500 m Männer, A-Finale

13.57 Uhr - C1 200 m Frauen, A-Finale

14.11 Uhr - K1 200 m Männer, A-Finale (B-Finale: 12.25 Uhr)

14.26 Uhr - K4 500 m Frauen, A-Finale

Turnen

13.45 Uhr - Boden Männer

14.23 Uhr - Pauschenpferd Männer

15.01 Uhr - Ringe Männer

15.39 Uhr - Sprung Männer

16.18 Uhr - Barren Männer

16.57 Uhr - Reck Männer

Leichtathletik

19.05 Uhr - Hochsprung Frauen

19.40 Uhr - 800 m Männer

19.50 Uhr - Speerwurf Männer

20.00 Uhr - 10 000 m Männer

20.45 Uhr - 100 m Hürden Frauen (Halbfinale 19.10 Uhr)

21.12 Uhr - 4×100 m Staffel Männer

21.22 Uhr - 4×100 m Staffel Frauen

Radsport - Straße

11.30 Uhr - Rennen, Frauen (Start in Landsberg am Lech)

Tischtennis

14.30 Uhr - Einzel Frauen, Finale

16.00 Uhr - Einzel Männer, Finale

Teilnehmer aus der VRM-Region:

Die Veranstaltungsorte in München:

Regattaanlage Oberschleißheim: Kanurennsport, Rudern

Olympiapark: Mountainbike, Triathlon

Olympiahalle: Turnen

Olympiastadion: Leichtathletik

Olympiaberg: BMX Freestyle

Königsplatz: Beachvolleyball, Klettern

Rudi-Sedlmayer-Halle: Tischtennis

Messe: Bahnrad

Wo laufen die European Championships im TV?

ARD und ZDF übertragen die European Championships live im täglichen Wechsel. Das ZDF startet am Eröffnungstag um 18 Uhr. An den Folgetagen gibt es bis zu 14 Stunden Live-Sport - hinzu kommen teilweise bis zu sechs parallele Livestreams.