Gibt es eine "verschobene" Saison?

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS (kie). Eigentlich würden die Leichtathleten Ende April so langsam die Bahnsaison in Angriff nehmen, doch durch die Corona-Krise steht es eher in den Sternen, wann die Läufer, Springer und Werfer sich wieder zum Kräftemessen in den Stadien quer durch Hessen treffen können. Auf Landesebene sind alle Meisterschaften bis zum Beginn der Sommerferien vom Hessischen Leichtathletik Verband erst einmal gestrichen worden.

Somit wird es, wenn überhaupt eine arg nach hinten verschobene Saison, in der sich dann eventuell in den Monaten August und September die Wettkämpfe drängen werden. Somit gibt es für die lokalen Asse wohl auch nur ein recht überschaubares Zeitfenster, um etwas Bewegung in die Kreisrekordliste zu bringen.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass es hier vergangenes Jahr reichlich Bewegung gab, konnten doch verteilt über die diversen Altersklassen gleich 23 neue Bestmarken verzeichnet werden. Mit neun neuen Rekorden konnten die Leichtathleten der TSG Wehrheim auf sich aufmerksam machen. Dahinter folgte mit dem Königsteiner LV der jüngste und kleinste Verein im Kreis, dessen Vertreter auf fünf Rekorde kamen. Der Nachwuchs der TSG Friedrichsdorf schrieb in drei Disziplinen die Statistik um. Bei den Männern gab es 2019 keine Veränderungen, dafür bei der Altersklasse darunter. Gleich vier neue Rekorde konnten bei den Jugendlichen der U20 notiert werden. Ein Knaller waren da sicherlich die 100 Meter von Tim Kolbe (TSG Friedrichsdorf), der die Königsdisziplin der Sprinter knapp unter elf Sekunden in tollen 10,97 Sekunden zurücklegte. Der TSGFler gehörte auch der Staffel der Startgemeinschaft TSG Friedrichsdorf/MTV Kronberg (Kolbe, Rehbach, Stodiek) an, die das neue Maß der Dinge über 4x100 Meter bei 42,99 Sekunden setzte.

Deutlich länger war Niklas Krämer (Königsteiner LV) unterwegs, für den bei den Langstrecken-DM in Essen über 10000 Meter 32:19,00 Minuten gestoppt wurden. Oliver Koletzko (2019 noch TSG Wehrheim) sprang als U18er in Mannheim in einem U20 Wettkampf mit und markierte hier tolle 7,48 Meter. Auch in seiner echten Klasse (U18) gab es für "Oli" mit 7,43 Metern einen Rekord. Aaron Heinz (MTV Kronberg) überzeugte mit 14,16 Sekunden über die 110 Meter Hürden. Eine Klasse für sich war auch die Leistung von Oliver Graf (Königsteiner LV), der Leichtathletik lediglich als "Nebensportart" betreibt. Der Triathlet ist aber ein bärenstarker Läufer, was er mit 8:45,53 Minuten über 3000 Meter eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Bei den M15ern konnte Sven Müller (TSG Friedrichsdorf) gleich zweimal punkten. Einmal über die 300 Meter Hürden (41,51 Sekunden) und dann im Blockwettkampf-Lauf (2722 Punkte). Im Straßenlauf (10 Kilometer)ist Arvid Lösel (TV Oberstedten) mit 37:30 Minuten der neue Rekordhalter. Markus Wagenleitner (Königsteiner LV) startete mit 5293 Zählern im Neunkampf voll durch. Das TSG-Trio Fynn Lenzner, Nick Lehl und Joshua Thiede überzeugte beim Block-Mehrkampf (7620 Pkt.) in der Team-Wertung. Bei den M14ern glänzte Moritz Hinrichsen (TV Weißkirchen) mit neuen Rekorden über 100 Meter (11,56 Sekunden) sowie im Vierkampf (2275 Pkt.).

Während die Männer in Sachen Rekord-Jagd eine Pause machten, sorgte Vanessa Grimm bei den Frauen für einen Knaller. Die Siebenkämpferin vom Königsteiner LV steigerte sich bei Länderkampf gegen die USA auf starke 5929 Punkte und rückte damit in die erweiterte europäische Spitzenklasse auf. Jette Priedemuth (ebenfalls KLV) dominierte einmal mehr das Hammerwerfen und trug sich in der Altersklasse U18 beim Hammer-Cup-Meeting in Leverkusen mit 58,77 Metern in die Siegerliste ein. Milina Wepiwe (TSGW) hatte im Diskuswerfen der W15 mit 33,01 Metern den richtigen Dreh raus, obwohl sie noch der jüngeren W14 angehört. Diese Weite bedeutete natürlich auch in ihrer "echten" Klasse Kreisrekord. Ebenso die 2500 Zähler im Blockwettkampf-Wurf. Milinas jüngere Schwester Nadjela (TSGW) gab in der Altersklasse W12 im Kugelstoßen (9,58 m), mit dem Diskus (28,56 m) sowie im Block-Wurf (2181 Pkt.) den Ton an.

Alexandra Yashina (HTG Bad Homburg) warf den Ball auf glatte 40 Meter und Hannah Lösel (TSG Oberursel) lieferte über 2000 Meter in 7:20,11 Minuten eine neue Bestmarke ab.