Grimm Dritte der "World Challenge" im Mehrkampf

Der Weltverband der Leichtathleten "World Athletics" hat neben seinen Premium-Wettkämpfen (Diamond League) für die Einzelstarter in den diversen Disziplinen auch für Crossläufer, Geher, Marathon-Spezialisten und die Mehrkämpfer eine Top-Kategorie geschaffen. In der sogenannten "Combined events Challenge" werden am Ende der Saison für die besten Männer und Frauen (Top 8) jeweils etwas mehr als 100000 US-Dollar ausgeschüttet. Die jeweiligen Sieger erhalten zudem eine Wildcard für die nächsten Weltmeisterschaften (2022 in Eugene/Oregon USA). Jeder Athlet kann maximal drei Wettkämpfe in die Wertung bringen. Zwei Resultate müssen bei Mehrkämpfen der "Gold-Label" Kategorie erzielt werden. Dazu gehörten 2021 das Multistar-Meting in Lana (ITA), das Hypo-Meeting in Götzis (AUT), das Mehrkampf-Meeting in Arona (ESP), die US-Trials "Hayward Fields" in Eugene sowie das Stadtwerke-Meeting in Ratingen. Um die das hohe Niveau dieser Veranstaltung zu gewährleisten, müssen Athleten aus mindestens acht Nationen am Start sein, die in der Weltbestenliste (des Vorjahres) platziert sind. Hinzu werden sehr hohe Anforderungen in Bezug auf die Stadion-Ausstattung, die Anzahl der Doping-Kontrollen, Athletenhotel, die medizinische Versorgung etc. gestellt. Das dritte Resultat für die Challenge Wertung sollte dann bei einer internationalen Meisterschaft wie Olympia oder WM eingebracht werden. (kie)