Gute Vorbereitung mit neuen Bestmarken

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS (kie). Ein Quartett aus der Taunus-Region nutzte das Abendsportfest in Pfungstadt zur Formüberprüfung für die Mitte September anstehenden hessischen Meisterschaften.

Im 100-Meter-Sprint der Männer belegte Jonas Hennig (TSG Friedrichsdorf) mit 11,47 Sekunden einen dritten Platz und kam damit ganz nah an seine Saisonbestmarke (11,41 sec.) ran. Jonas Hartmann (ebenfalls TSGF) fand sich nach 12,36 Sekunden auf dem siebten Platz wieder. Das Rennen gewann Zehnkämpfer Severin Zentgraf (ASC Darmstadt), der mit flotten 11,01 Sekunden nur hauchdünn an einer "10er-Zeit" vorbei schrammte.

Mit Dennis Hutterer (ebenfalls ASC) drückte auf der Stadionrunde ein weiterer Mehrkämpfer mit guten 49,68 Sekunden dem Geschehen seinen Stempel auf. Bemerkenswert war hier die 400-Meter-Premiere von Louis Buschbeck (Königsteiner LV). Der Schüler, er gehört noch der Nachwuchs-Klasse M15 an, musste in die Jugend (U18) hochmelden, wurde in 55,77 Sekunden Neunter der Gesamtwertung beziehungsweise Dritter der U18.

Zwei neue Saisonbestmarken hatte Jessica Penzlin (HTG Bad Homburg) im Gepäck. Die Technikerin aus der Kurstadt gewann mit 11,84 Metern (zuvor 11,37 m) das Kugelstoßen der Frauen und ließ den Diskus als Sechste auf 32,05 Meter (zuvor 31,18 m) fliegen.

Pfungstadt war einmal mehr ein tolles Meeting, bei dem besonders die Mittelstrecken (leider ohne Beteiligung aus den Taunus-Vereinen) im Fokus standen. Knapp 40 Teilnehmer bei den 800 Metern im männlichen Bereich haben ehre Seltenheitswert. Zudem sorgten in Südhessen Starter aus Schweden, der Schweiz, Belgien, dem Sudan, Australien, Spanien, Russland und Somalia für internationalen Touch.