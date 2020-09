Hessenrekord beim Abendsportfest in Pfungstadt

Das Männer-Rennen über 400 Meter fest im Griff hat Dennis Hutterer vom ASC Darmstadt. (Foto: Raphael Schmitt)

PFUNGSTADT - (revo). Das Prinzip der Auslese hat oft zur Folge, dass die Qualität eines Produkts steigt. Und auch wenn die Veranstalter des Abendsportfests in Pfungstadt am Mittwoch gerne mehr als die durch die Corona-Bestimmungen zulässigen 250 Starter zugelassen hätten, ergaben sich dadurch zwar überschaubar große, dafür aber umso attraktivere Athletenfelder. Selbst aus dem Ausland – Schweden, Belgien, Schweiz – waren Teilnehmer angereist, und auch aus ganz Deutschland – Leipzig, Köln, Uerdingen, Dortmund – kamen Starter, um sich vor allem auf den Laufstrecken zu messen.

Die stärksten Resultate gab es über 800 Meter. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen Lauf hatten, in dem alle Starter unter 1:50 Minuten geblieben sind“, zeigte sich Organisationsleiter Gerald Hoffmann begeistert. Es siegte Tom Elmer (LC Zürich, 1:47,87) zwei Hundertstelsekunden vor dem Dritten der Deutschen Hallenmeisterschaften über 1500 Meter, Marc Tortell (SSC Hanau-Rodenbach). Oskar Schwarzer (TV Groß-Gerau) wurde in diesem starken Feld in 1:49,36 Minuten Fünfter.

Bei den Frauen musste die Deutsche Hallenmeisterin dieses Jahres über 1500 und 3000 Meter, Hanna Klein (LAV Tübingen), in 2:03,65 Minuten der Zweitplatzierten der Deutschen Meisterschaften über diese Strecke, Tanja Spill (LAV Uerdingen/Dormagen), in 2:02:38 Minuten den Vortritt lassen. Als Vierte erreichte Jana Becker (LG Wettenberg) das Ziel: Die U 16-Jugendliche lief in 2:09,02 Minuten hessischen Rekord in der W 14 und verpasste die deutsche Bestmarke lediglich um zwei Hundertstelsekunden. Über 1500 Meter der Frauen setzte sich die Deutsche Meisterin über 3000 Meter Hindernis, Elena Burkard (LG Nordschwarzwald), in 4:09,40 Minuten klar durch.

Aus regionaler Sicht sorgte Dennis Hutterer für das beste Resultat: Der Zehnkämpfer vom ASC Darmstadt blieb über 400 Meter erstmals unter 50 Sekunden und hatte in 49,66 Sekunden das Männer-Rennen fest im Griff. In der männlichen U 18 gewann Paul Hupperts (TSV Pfungstadt) mit Bestzeit (52,95 Sekunden).

Männer, 100 m: 2. Niclas Trabitzsch (LG Biebesheim/Eschollbrücken/Crumstadt) 11,19. Männliche Jugend U 20, 100 m: 3. Tim Peters (ASC Darmstadt) 11,78. Männliche Jugend U 18, 100 m: 2. Alexander Kranitz (TSV Pfungstadt) 11,98. Senioren, M 50, Kugelstoß: 2. Jan Tegtmeyer (FC Ueberau) 11,35. Diskuswurf: 1. Jan Tegtmeyer 35,35.