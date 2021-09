Musste sich in Zürich mit Platz neun zufrieden geben: Gesa Krause. Foto: Michael Kappeler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Zürich - Hindernis-Europameisterin Gesa Krause ist beim Finale der Diamond League in Zürich nur auf den neunten Platz gelaufen.

Die 29-jährige Olympia-Fünfte vom Verein Silvesterlauf Trier kam am Donnerstag in 9:32,69 Minuten ins Ziel. Den Sieg sicherte sich Norah Jeruto in 9:07,33 Minuten vor Hyvin Kiyeng (beide Kenia), die 9:08,55 Minuten schnell rannte. Olympiasiegerin Peruth Chemutai aus Uganda wurde in 9:20,16 Minuten Siebte.

