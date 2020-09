Hochtaunus-Trio beim Berglauf

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS (kie). Los geht's. Knapp 200 Teilnehmer nehmen am heutigen Samstag bei den hessischen Berglauf-Meisterschaften in Kassel die 7,25 Kilometer lange Strecke in Angriff. Mit von der Partie bei den Titelkämpfen ist auch ein Trio aus dem Taunus, das jüngst auch bei den hessischen Titelkämpfen auf der Bahn im Einsatz war. Unter den Top-Ten in der Gesamtwertung mitmischen könnte Mittelstrecklerin Katharina Rach (MTV Kronberg), die Landesmeisterin über 1500 Meter. Sie steht um 15 Uhr in der Königs-Chaussee ebenso an der Startlinie wie ihr Teamkollege Hans-Peter Schliemann und Franziska Baist (SGK Bad Homburg), die eine Spezialistin auf den längeren Distanzen ist. Der anspruchsvolle Kurs rauf auf den Kasseler Hausberg "Wilhelmshöhe" ist mit rund 330 Höhenmetern gespickt, ehe das Ziel am Herkules-Denkmal erreicht ist.